İddiaya göre, Samsun Kale Mahallesi Kaptanoğlu Sokak'ta bir iş merkezindeki  çay ocağında organizasyon dükkanı bulunan B.K. (19) ile çay ocağı işletmecileri  S.A. (39) ve Y.C.A. (26) arasında aidat konusunda tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çevredeki esnaf, kavgayı ayırdı. Çay  ocağından ayrılan B.K, dışarıdaki arkadaşı S.E'nin elinde bulunan motorlu  testereyi alıp çalıştırdıktan sonra iş merkezine doğru yöneldi.

B.K, olay yerinden geçen yunus ekiplerinin fark etmesiyle etkisiz hale  getirildi.

Gözaltına alınan B.K, S.A, Y.C.A. ve S.E, Gazi Polis Merkezi'ne  götürüldü.


Ekipler, motorlu testereye de el koydu.