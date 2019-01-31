Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçe genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik olarak 8 ayrı adrese baskın operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda K.Y., K.G., İ.Ö., S.S. ve Y.Ş. isimli 5 şahıs yakalandı. Zanlıların araç ve evlerinde dedektör köpek ile yapılan aramalarda, çeşitli tarihlerde İstanbul’dan getirdikleri çok sayıda uyuşturucu bonzai maddesi ele geçirilirken, bir adet ruhsatsız tabanca ve av tüfeği bulundu.

Gözaltına alınan 5 kişi hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem başlatıldı.