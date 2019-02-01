Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Volkanik patlama sonucu beş milyon yıl önce meydana gelen kraterin zamanla suyla dolmasıyla oluşan ve “dünyanın nazar boncuğu” olarak adlandırılan Meke Gölü, muhteşem manzarasıyla görenleri kendine hayran bırakıyor. Çok sayıda yerli ve yabancı turistin kamp yaptığı bölge, küresel ısınma, bölgedeki sulu tarımın yaygınlaşması ve yer altı su seviyesinin çekilmesiyle yaz aylarında kurudu. On sekiz yılda 320 obruğun oluştuğu bölgenin, UNESCO Küresel Jeopark Ağı’na girmesi için çalışma başlatıldı. Konya Teknik Üniversitesinden Prof. Dr. Fetullah Arık “Çevredeki tabii oluşumun jeolojik miras alanı olarak tavsiye edilmesini sağladık. Büyükşehir Belediye Başkanına da durumu ilettik. Dünyada bu alanlar çok fazla değil, 20-25 civarı yer var. Karapınar çevresini bunların arasına katabilirsek çok önemli bir kazanım olacak. UNESCO, bizden çalışma yapmamızı istedi. Proje için belli bir süreye ve maddi desteğe ihtiyaç var. Destek olursa iki sene içinde burayı jeolojik miras yapabiliriz. UNESCO’nun listesine gireriz. Turizm açısından da oldukça ciddi katkılar sağlar” dedi.