Antalya’da etkili olan fırtına, hortum ve yağışta üç kişi hayatını kaybederken, milyonlarca lira maddi hasara neden olmuştu. Antalya henüz yaralarını sarmaya çalışırken, bugün Dikili’de etkili olan sağanak yağmur ve fırtına, hortuma dönüştü. Dikili açıklarında meydana gelen hortumda can kaybı veya yaralı olmazken, ilçede paniğe neden oldu.
Dikili açıklarında hortum paniği
01.02.2019 - 09:51 | Son Güncelleme: 01.02.2019 - 09:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Son günlerde Antalya’da fırtına ve sağanak yağmur nedeniyle ortaya çıkan hortum, dün akşam saatlerinde İzmir Dikili’de meydana geldi. Dikili açıklarında görülen hortum paniğe neden olurken, hortum saniye saniye kameraya yansıdı.
Etiketler : İzmir Dikili,hortum,
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