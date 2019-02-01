Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ferit Melen Havalimanı ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube müdürlükleri görevlilerince, Van’dan İstanbul’a gitmek üzere havalimanına gelen İran vatandaşı A.H. ve A.N. isimli şahıslar giriş kontrol noktasından geçerken X-Ray cihazına bıraktıkları ceket ve kabandan şüphelenilmesi üzerine detaylı arama yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, “Şahısların ceket ve kabanın iç astar kısmına zulalanmış, toplam 2 kilo 16 gram afyon sakızı maddesi, bin 645 TL para ve 30 adet hap ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak gözaltına alınan A.H. ve A.N. isimli şüpheliler, çıkarıldıkları adli makamlarca adli kontrol kararı ile serbest bırakılmıştır” denildi.