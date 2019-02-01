Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Akyazı ilçesi Küçücek yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.Ö. idaresindeki 54 KK 455 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil takla atarak yol kenarında bulunan fındık bahçesine uçtu. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralı sürücü Y.Ö., Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.