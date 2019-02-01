Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Avusturya'nın Viyana şehrinden ülkeye dönüş yapan Şeref Atasever, burada oto yıkama dükkanı açtı. Aracının muayenesinin bitmesi üzerine muayene için randevu almak isteyen Atasever, internete "TÜVTÜRK araç muayenesi randevusu" yazarak karşısına çıkan ilk sayfayı tıkladı. Araç muayene randevusu için verilen 0800'lü numarayı arayan Atasever, randevu talebi oluşturmak için 6-7 dakika operatörle konuştu. Randevusunu tamamladıktan sonra telefonu kapatan Atasever, telefonuna gelen mesajla şok oldu. Operatör servisinden gelen mesajda faturasının 251,77 TL olduğunu gören ve faturasının 100 lira olduğunu bilen Atasever, randevu kaydı oluşturmak için konuşurken yaklaşık 150 lira dolandırıldığını anladı.

"BU KONUŞMA ÜCRETİNİZ 140-150 KÜSUR LİRA"

İnternet sitesinden aldığı numarayı daha hızlı işlem yapabilmek için aradığını söyleyen Şeref Atasever, "Benim araç muayenem bitmişti. Araç muayenesi almak için internetten TÜVTÜRK araç muayenesi randevusu almam gereken linke tıkladım. İnternet sitesinden de alabiliyorsun normalde, bir de telefonla randevu almak için numara koymuşlar 0800'lü hat. Ben de o numarayı aradım daha hızlı işlem olsun diye. Bütün bilgileri verdim. Aşağı yukarı 6-7 dakikalık bir görüşme oldu. Kapattıktan sonra operatör servisinden mesaj geldi. Bu konuşma ücretiniz 140-150 küsur lira, muayene talep etmişsiniz faturası bu kadar diye" dedi.

Başına gelen bu olayı çevresinde başkalarının da yaşadığını söyleyen Atasever, "Muayene istasyonuna gittiğiniz zaman orada reklam tabelalarında gözüküyor. Muayene ücretsizdir, randevu alabilirsiniz. Ben ilk değilim. Benim gibi birçok kişi bilinçsiz davranıp bu gibi yalan, aracı siteleri arayıp randevu alanlar bu gibi sorunlarla karşılaşıyor. Kiminin faturası 200 gelmiş, 180 gelmiş. Böyle değişiyor" diye konuştu.

"DOLANDIRICILIK RESMEN İNTERNET ÜZERİNDEN"

Hakkını sonuna kadar savunacağını söyleyen Atasever, "Bunlar aracı firmaymış, aracı sitelermiş. Kendi kafalarına göre bir site kuruyorlar. TÜVTÜRK muayene randevu yazdığınız zaman ilk başta çıkıyor zaten. Siz de zaten ilk sıradakini tıklıyorsunuz. Randevuyu oradan alıyorsunuz. Yani bu numara ücretliymiş açıkçası. Dolandırıcılık resmen internet üzerinden. Çevreme de sordum. Herkesin başına gelmiş bu gibi konular. Şikayette bulunmuşlar. Ben de bunu dile getirmek istedim. Hakkımı da her türlü savunacağım tabii ki de" ifadelerini kullandı.

"DİKKAT EDİLMESİ GEREKİYOR"

Aracını muayene ettirmek için muayene istasyonuna gelen Aytaç Demirci ise, "Ben de internetten aldım randevumu. TÜVTÜRK'ün kendi sitesi olmasına dikkat ettim tabii. İnternette çok fazla dolandırılma, bu tarz şeyler yaşanıyor. Ben de TÜVTÜRK'ün kendi sitesinden aldım. Bir sorun yaşamadım, bir problem yaşamadım. Dikkat edilmesi gerekiyor. Dolandırıcılık çok fazla yayıldı artık, internet dolandırıcılığı" dedi.

"SIKIŞTIRINCA 'DANIŞMANLIK YAPIYORUZ' DEDİ"

Kendisinin de aynı şekilde dolandırıldığını söyleyen Yusuf Gökdemir ise, "TÜVTÜRK'ten randevu alırken danışmanlık yapan bir şeye denk geldik. TÜVTÜRK dedi, sonradan sıkıştırınca danışmanlık yapıyoruz dedi ama konuşma anında zaten mesaj gitmiş. Ücrete tabiymiş bu konuştuğumuz dakikalar. Anında 184 liraya fırladı benim faturam. Kapattıktan 5-10 dakika sonra fatura takipten mesaj geldi faturamın yükseldiğine dair" diye konuştu.