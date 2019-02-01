Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TÜİK Trabzon Bölge Müdürlüğünün 2018 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarından derlediği bilgilere göre, Doğu Karadeniz illerinin (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin ve Gümüşhane) toplam nüfusu 2 milyon 719 bin 113 oldu. İl nüfusları 2018 yılında 2017 yılına göre, Ordu’da 29 bin 591 kişi artarak 771 bin 932’ye, Trabzon’da 21 bin 577 kişi artarak 807 bin 903’e, Rize’de 17 bin 567 kişi artarak 348 bin 608’e, Giresun’da 16 bin 519 kişi artarak 453 bin 912’ye, Artvin’de 7 bin 867 kişi artarak 174 bin 10’a çıkarken Gümüşhane’de 7 bin 425 kişi azalarak 162 bin 748’e geriledi. 2018 yılında nüfus büyüklüğü bakımından Trabzon 27. il olurken, aynı sıralamada Ordu 29., Giresun 44., Rize 56., Artvin 76. ve Gümüşhane 77. İl oldu.

Türkiye’de yıllık nüfus artış hızı binde 14,7 olarak gerçekleşirken, bu oran Doğu Karadeniz illerinden Rize’de binde 51,7, Artvin’de binde 46,3, Ordu’da binde 39,1, Giresun’da 37,1, Trabzon’da binde 27,1 ve Gümüşhane’de - 44,6 olarak gerçekleşti. Nüfus artış hızı bakımından Türkiye’de Rize 4., Artvin 5. olurken, Gümüşhane son sırada yer aldı.

Kilometrekareye düşen kişi sayısını ifade eden Nüfus yoğunluğu Türkiye’de 107 olarak gerçekleşirken Trabzon’da 173, Ordu’da 130, Rize’de 89, Giresun’da 66, Gümüşhane’de 25, Artvin’de ise 24 oldu.

Öte yandan 2018 yılında ortanca yaş, Türkiye’de 32 olarak gerçekleşirken; Trabzon’da 35,5 , Ordu’da 37,6 Giresun’da 39,6 , Rize’de 37, Artvin’de 39,3 ve Gümüşhane’de 32,5 olarak gerçekleşti. İllere göre değerlendirildiğinde Giresun ortanca yaşın en yüksek olduğu 3. il, Artvin ise 5. il olarak kayıtlara geçti.