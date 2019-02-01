Alınan bilgiye göre, Hızırbey Caddesi'nde yol yapım çalışmaları esnasında iş makinesi, doğalgaz borusuna hasar verdi. Boru hattının delinmesi nedeniyle bölgeye gelen polis ekipleri, güvenlik önlemi alırken, İGDAŞ ekipleri de burada onarım çalışması başlattı.
Kadıköy'deki iş makinesi doğalgaz borusunu deldi
01.02.2019 - 15:34 | Son Güncelleme: 01.02.2019 - 15:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kadıköy'de yol yapım çalışmaları sırasında bir iş makinesi, doğalgaz borusunu deldi.
Kaynak: AA
Etiketler : Kadıköy,doğalgaz borusu,
601718 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/601718.aspx
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