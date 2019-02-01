Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Hızırbey Caddesi'nde yol yapım çalışmaları esnasında iş makinesi, doğalgaz borusuna hasar verdi. Boru hattının delinmesi nedeniyle bölgeye gelen polis ekipleri, güvenlik önlemi alırken, İGDAŞ ekipleri de burada onarım çalışması başlattı.