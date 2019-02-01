Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, şehir merkezinde bulunan H.C’ye ait bir iş yerine giren A.Ö., A.D., ve M.A.D., isimli 3 şahıs, iş yeri içerisindeki kasada bulunan bozuk paraları aldı. Aldıkları paralarla kayıplara karışan şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı. Hırsızlık anlarının saniye saniye kaydettiği güvenlik kameralarını inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucunda A.Ö., A.D., ve M.A.D., isimli 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların daha önceden hırsızlık gibi birçok olaya karıştıkları da öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.