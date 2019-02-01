Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana İl Emniyet Müdürlüğü ve Pozantı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, 5 şüpheli çaldıkları eşyalarla suçüstü yakalandı. Operasyon kapsamında, polis sorumluluk alanında 11, İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında 31 olmak üzere, toplam 43 faili meçhul evden hırsızlık olayı aydınlatıldı.



Şüphelilerin ikametlerinden, araçlarından ve iş yerlerinden 8 adet çeşitli marka ve modellerde televizyon, 4 adet av tüfeği, 2 adet kuru sıkı tabanca, 70 adet tabanca fişeği, 1 adet dizüstü bilgisayar, 180 adet av tüfeği fişeği, 2 adet çim biçme makinesi, çok sayıda mutfak eşyası, çok sayıda giyim malzemesi, çok sayıda tamir aleti, bir adet bulaşık makinesi, bir adet buzdolabı, 22 şişe çeşitli markalarda alkollü içki ele geçirildi. Çalıntı eşyalar sahiplerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklandı.