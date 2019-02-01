Kaza akşam saatlerinde Siverek-Adıyaman karayolunun 10’uncu kilometresi, Üstüntaş kırsal mahallesi yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Siverek’ten Adıyaman istikametine doğru giden Hayrettin D. yönetimindeki 02 KA 197 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kazada araç sürücüsü Hayrettin D. ile birlikte araçta bulunan Sultan, Recep, Zeynep, Adem ile Yusuf D. yaralandı. Yaralılar olay yerinden geçen sürücüler tarafından çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alınırken, yaralıların aynı aileden olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Otomobil şarampole uçtu, aynı aileden 7 kişi yaralandı
01.02.2019 - 18:52 | Son Güncelleme: 01.02.2019 - 18:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir otomobilin şarampole uçması sonucu aynı aileden 7 kişi yaralandı.
Etiketler : Şanlıurfa,
601752 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/601752.aspx
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