Uğurludağ İlçe Jandarma Komutanlığına ait araç, Çorum-İskilip kara yolunun 25'inci kilometresinde şarampole devrildi. Kazada 3 jandarma er yaralandı. Ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.