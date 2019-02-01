Uğurludağ İlçe Jandarma Komutanlığına ait araç, Çorum-İskilip kara yolunun 25'inci kilometresinde şarampole devrildi. Kazada 3 jandarma er yaralandı. Ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Çorum'da askeri araç devrildi: 3 yaralı
01.02.2019 - 19:55 | Son Güncelleme: 01.02.2019 - 19:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çorum'da, askeri aracın şarampole devrilmesi sonucu 3 asker yaralandı.
Kaynak: AA
Etiketler : Çorum,
601756 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/601756.aspx
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