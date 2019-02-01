Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzon Arsin ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde anne babasından kalan evde yaşayan Gülsen Paslı, torununu doktora götürmek için ilçe merkezine gitti.

Geri döndüğünde ise 2 çocuğu ve torunuyla birlikte yaşadığı tek katlı evin yıkıldığını gördü.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Tüm eşyaları enkaz altında kalan Paslı, evinin miras anlaşmazlığı yaşadığı kardeşleri tarafından yıkıldığını öne sürerek, suç duyurusunda bulundu.

Jandarma ekipleri yaptıkları incelemede evin iş makinesiyle yıkıldığını belirledi. Görgü tanıklarının ifadesine başvuran jandarma, soruşturma başlattı.

KAYMAKAMLIK SAHİP ÇIKTI

Arsin Kaymakamlığı da ailenin dramına duyarsız kalmadı. Kaymakamlık, aileyi, Sosyal Yardım ve Dayanışma Vakfı aracılığı ile ilçe merkezinde bir eve yerleştirdi.

Arsin Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, evin kardeşler arasında yaşanan miras anlaşmazlığı nedeniyle yıkıldığının tespit edildiği belirtilerek, şöyle denildi:

"Ev, kardeşlere babalarından kalma olup, miras yoluyla paylaştırılmamıştır. Kardeşler arasındaki anlaşmazlıktan dolayı ev boş olduğu bir günde, kardeşler tarafından yıkılmıştır. Arsin Kaymakamlığı Sosyal Yardım ve Dayanışma Vakfı tarafından aile, yardım yapılarak ilçe merkezinde bir eve yerleştirilmiş ve mağduriyetleri giderilmiştir. Kaymakamlığımızca gerekli her türlü yardım yapılmakta olup mağduriyetleri giderilmektedir".