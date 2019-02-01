Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursa'da Kasım Efendi Caddesi’ndeki Servet Koçan’a ait markete gece saatlerinde gelen iki şüpheli, camı kırarak içeri girdi. Marketten iki yazar kasayı alarak kaçan şüphelileri fark edenler, durumu polise bildirdi.

HIRSIZLAR KARI-KOCA ÇIKTI

Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemeler ve kamera kaydı incelemeleri sonucu şüphelilerin Ş.O. (31) ve eşi M.O. (26) olduğu belirlendi.

Suç mahalli çevresinde araştırma başlatan ekipler, çalınan yazar kasaları marketin arka sokağındaki boş bir arsada kırılmış şekilde buldu, bir süre sonra da yerleri tespit edilen şüpheli çift, ekiplerce yakalandı.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Öte yandan çalınan yazar kasalarda az miktarda para bulunduğu öğrenildi.