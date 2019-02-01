Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EGM'nin sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan açıklamada, son üç gün içinde narkotik birimlerince 'Sokak' operasyonları gerçekleştirildiği bildirildi. Yapılan açıklamada şöyle denildi: "38 ilde sürdürülen çalışmalarda, 273 şüpheliye adli işlem yapıldı, 31 kilogram uyuşturucu/uyarıcı madde ele geçirildi, 17 bin 33 uyuşturucu hap, 15 tabanca ve tüfek, 345 fişek, 78 kök kenevir, 3 hassas terazi, 156 bin 375 TL para ele geçirildi."