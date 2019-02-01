EGM'nin sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan açıklamada, son üç gün içinde narkotik birimlerince 'Sokak' operasyonları gerçekleştirildiği bildirildi. Yapılan açıklamada şöyle denildi: "38 ilde sürdürülen çalışmalarda, 273 şüpheliye adli işlem yapıldı, 31 kilogram uyuşturucu/uyarıcı madde ele geçirildi, 17 bin 33 uyuşturucu hap, 15 tabanca ve tüfek, 345 fişek, 78 kök kenevir, 3 hassas terazi, 156 bin 375 TL para ele geçirildi."
Emniyet'ten 38 ilde 'sokak' operasyonu
01.02.2019 - 22:45 | Son Güncelleme: 01.02.2019 - 22:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), narkotik birimlerince 38 il genelinde 3 gün boyunca düzenlenen operasyonlarda 31 kilo uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini açıkladı.
Kaynak: DHA
Etiketler : Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM),
601784 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/601784.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER