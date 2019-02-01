Alınan bilgiye göre, dün öğle saatlerinde G.A. isimli şahsı silahla vurarak ağır yaraladıktan sonra kaçan A.P. Biga Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli ifadesi alındıktan sonra Adliyeye çıkartıldı. A.P. tutuklanarak Çanakkale Cezaevine gönderildi. 