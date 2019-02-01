Alınan bilgiye göre, dün öğle saatlerinde G.A. isimli şahsı silahla vurarak ağır yaraladıktan sonra kaçan A.P. Biga Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli ifadesi alındıktan sonra Adliyeye çıkartıldı. A.P. tutuklanarak Çanakkale Cezaevine gönderildi.
Biga’da bir kişiyi silahla yaralayan şahıs yakalandı
01.02.2019 - 23:07 | Son Güncelleme: 01.02.2019 - 23:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çanakkale’nin Biga ilçesinde bir kişiyi silahla yaralayıp kaçtıktan sonra yakalanan zanlı yakalandı.
Etiketler : Biga,
601787 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/601787.aspx
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