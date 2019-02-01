Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, saat 22.59’da merkez üssü Adıyaman merkeze bağlı Lokman köyü olan 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 6.48 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem il merkezi ve ilçelerinde hissedildi.
Adıyaman’da 3.1 büyüklüğünde deprem
01.02.2019 - 23:31 | Son Güncelleme: 01.02.2019 - 23:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adıyaman’da 3.1 büyüklüğünden deprem meydana geldi.
Etiketler : Adıyaman,
601790 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/601790.aspx
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