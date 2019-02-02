Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çerkezköy Fevzi Paşa Mahallesi'nde belirtilen bir adreste bulunan inşaattan 30 metre enerji kablosu ve toplamda 800 lira değerinde kabloyu çalınırken polis ekiplerince kablo hırsızlığı olayıyla ilgili yapılan araştırmada S.T. ve S.B. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Zanlıların işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.