Çerkezköy Fevzi Paşa Mahallesi'nde belirtilen bir adreste bulunan inşaattan 30 metre enerji kablosu ve toplamda 800 lira değerinde kabloyu çalınırken polis ekiplerince kablo hırsızlığı olayıyla ilgili yapılan araştırmada S.T. ve S.B. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Zanlıların işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.
Çerkezköy‘de 800 TL'lik kablo hırsızlığı
02.02.2019 - 09:25 | Son Güncelleme: 02.02.2019 - 09:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde inşattan 800 TL değerinde kablo çalan 2 şüpheli yakalandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Tekirdağ,Çerkezköy,hırsızlık,
601836 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/601836.aspx
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