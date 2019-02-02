Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hakkari İl Özel İdaresine bağlı Yüksekova Şantiye Şefliğinin karla mücadele ekipleri çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Yüksek kesimlerde 5 metreyi bulan kar kalınlığı nedeniyle ekipler zorluk çekmesine rağmen kapanan köy yollarını açıp insanların hayatını kolaylaştırmak için çaba sarf ediyor.

Çalışmalar esnasında bazı bölgelerde çığ tehlikesi riskine karşı temkinli davranan ekipler ilçenin tüm köylerine ulaşmak için uğraşıyor. Kar kalınlığının kar küreme araçları ve iş makinelerinin boyunu geçmiş olması ise ekiplerin işlerini daha da zorlaştırıyor.