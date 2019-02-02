Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

"Limon ister misin çocuk adam?" söylemiyle bir anda sosyal medyada fenomen haline gelen çiğ köfteci, bu sefer ortaya çıkan başka bir videoyla gündeme geldi.

Videoda çiğ köftecinin dükkanının önünde gitar çalıp şarkı söyleyen gençlere sinirlendiği görülüyor. Gençlere sinirlenen fenomen çiğ köfteci, gençlere vurarak dükkanın önünden kovaladı. O anların videosu ise sosyal medyada yayınlanınca fenomen çiğ köfteci büyük tepki topladı. Videoda çiğ köftecinin çocukları hareket ederek kovaladığı görülüyor.