Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Manisa'da yaşayan, evli ve 1 çocuk babası, fabrika işçisi Mustafa Düzgün, hiçbir kronik hastalığı yokken grip nedeniyle ölüm riski yaşadı. İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları, Cerrahisi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 27 gün yoğun bakımda kalan Düzgün, yapay akciğer cihazıyla yaşama tutundu.

Hastanın İzmir'e grip sonrası zatürreeye bağlı ağır bir solunum sıkıntısıyla geldiğini söyleyen Göğüs Hastalıkları Uzmanı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cenk Kıraklı, solunum cihazına bağlanmasına karşın düzelmemesi nedeniyle farklı bir tedavi yöntemi denediklerini dile getirdi. Hastanın kanını dışarıda yapay akciğer diye adlandırılan bir cihaz vasıtasıyla filtreden geçirdiklerini söyleyen Dr. Kıraklı, kanın tekrar hastaya verildiğini belirtti. Kıraklı, "Bu tedaviyi seçilmiş hastalarda son tercih olarak uyguluyoruz. Normal solunum cihazıyla yeterli yanıt alamıyorsak bu cihaz devreye giriyor. Çünkü hayati bir risk söz konusu. Yani dışarıda bir makine, akciğer görevi görüyor. O sırada hastanın kendi akciğeri dinlenmiş oluyor. Hasta iyileşmeye başlayınca cihazı çıkarıyoruz. Hastamızı yoğun bakımda uyuttuk. Bu tedavi 7 gün sürdü. Yavaş yavaş uyandırıp solunum cihazından ayırdık. Şimdi normale döndü. Bizim ülkemizde daha çok bu cihaz kalp damar hastalıklarında kullanılıyordu. Ama dünyadaki asıl kullanım alanı solunum yetmezliğidir. Mustafa bey, bu cihazı kullanıp olumlu sonuç aldığımız 3'üncü hastamız oldu" dedi.

AŞI UYARISI

Kıraklı, Türkiye'de spesifik tedaviler için yapay akciğer görevi üstlenen cihazın bulunduğu merkezler kurulması gerektiğini belirterek, bu hastaların o merkezlere yönlendirilerek hem daha iyi neticeler alınacağını hem de devlete olan mali yükün azalacağını kaydetti. Özellikle kış aylarında sık sık grip salgınları yaşandığını hatırlatan Dr. Cenk Kıraklı, bazı insanlarda hastalığın daha ağır seyrettiğini belirterek aşı olunması yönünde uyarılarda bulundu ve şunları söyledi "KOAH hastaları, gebeler, kronik hastalığı olanlar ve yaşlılar riskli gruptadır. Onların her kış mevsiminde grip ve zatürree aşısı olması gerekir. Risk olmayan kişilerde de bu tablo yaşanabileceği için herkesin bu önlemlere uyması gerekir."

'YAVAŞ YAVAŞ HAYATA ALIŞIYORUM'

Hastalandığında ilk olarak ateşinin yükseldiğini söyleyen Mustafa Düzgün ise, acil serviste iğne olduğunu ancak şikayetlerinin 3 gün geçmemesi üzerine yeniden hastaneye başvurduğunu belirtti. İlk yatışın Manisa'da yapıldığını anlatan Düzgün, "Hastanedeki ikinci gün, beni yoğun bakıma aldılar. Yoğun bakıma girdiğimi hatırlıyorum, sonra burada uyandım. Şu anda iyiyim. Nefes alırken hafif zorlanıyorum ama o da normalmiş. Yavaş yavaş hayata alışıyorum. Son 10 gündür uyanığım. Ondan öncesini bilmiyorum. Bütün doktorlara teşekkür ediyorum, beni hayata döndürdüler. Allah razı olsun hepsinden" dedi.