Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Denizli-Ankara yolu Organize Sanayi Kavşağı’nda saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Mehmet Kara C. yönetimindeki minibüs, kavşakta seyir halinde olan Fahri Can Acamoğlu yönetimindeki otomobile çarpıp ardından yol kenarında yolcu almak için duran Mehmet Aşçıoğlu idaresindeki minibüse çarptı.

Kazada polis memuru olduğu öğrenilen Fahri Can Acamoğlu, araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan Acamoğlu, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye götürülen Acamoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acamoğlu’nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Kazanın ardından minibüs sürücüsü Mehmet Kara C.'nin gözaltına alındığı bildirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.