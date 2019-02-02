Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, saat 15.20'de merkez üssü Kozan ilçesine bağlı Ayşehoca Mahallesi olan 4.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem, çevre il ve ilçelerden de hissedildi. Yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde can ve mal kaybı olmadığı bildirildi.
Adana'da korkutan deprem | Adana'da deprem mi oldu? (2 Şubat 2019 son depremler)
02.02.2019 - 15:25 | Son Güncelleme: 02.02.2019 - 16:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Ayşehoca Mahallesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak: İHA
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