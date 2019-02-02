Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, ilçeye bağlı Çevrecik köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emin Yıldırım avlanmak için tüfeğini alarak kayalık bölgeye çıktı. Kayalık bölgeden dengesini kaybederek düşen Yıldırım'ın tüfeği ateş alması sonucu saçmalar kafasına isabet etti. Yıldırım olay yerinde hayatını kaybetti. Durumu fark eden köy sakinleri jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından şahsın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.