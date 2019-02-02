Olay, ilçeye bağlı Çevrecik köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emin Yıldırım avlanmak için tüfeğini alarak kayalık bölgeye çıktı. Kayalık bölgeden dengesini kaybederek düşen Yıldırım'ın tüfeği ateş alması sonucu saçmalar kafasına isabet etti. Yıldırım olay yerinde hayatını kaybetti. Durumu fark eden köy sakinleri jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından şahsın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Tüfeğinden çıkan saçmaların isabet ettiği avcı, hayatını kaybetti
02.02.2019 - 16:33 | Son Güncelleme: 02.02.2019 - 16:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Elazığ'ın Arıcak ilçesinde dengesini kaybederek düşen avcı, tüfeğinden çıkan saçmaların kafasına isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.
Olay, ilçeye bağlı Çevrecik köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emin Yıldırım avlanmak için tüfeğini alarak kayalık bölgeye çıktı. Kayalık bölgeden dengesini kaybederek düşen Yıldırım'ın tüfeği ateş alması sonucu saçmalar kafasına isabet etti. Yıldırım olay yerinde hayatını kaybetti. Durumu fark eden köy sakinleri jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından şahsın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Elazığ,Arıcak,kaza,
601931 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/601931.aspx
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