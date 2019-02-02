Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

01 Şubat'ta sabah saatlerinde hayatını kaybeden usta tiyatrocu ve sinema sanatçısı Turgut Arseven son yolculuğuna uğurlandı. Çok sayıda dizi ve filmde rol alan 72 yaşındaki oyuncu için bugün Şişli Camii’nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Turgut Arseven’in kardeşi Atacan Arseven, oğlu Efe Arseven, yakınları ve sevenleri katıldı.

"Bu kadar da seveni olduğunu tahmin etmemiştik"

Babasının tabutu başında taziyeleri kabul eden Efe Arseven, çok üzgün olduğunu dile getirdi. Babasıyla her zaman gurur duyacağını ifade eden Efe Arseven, "Çok üzgünüz, çok erken yaşta kaybettik. Belirli bir hastalığı da vardı ama bu kadar erken beklemiyorduk. Bu kadar da seveni olduğunu tahmin etmemiştik aslında. Gururluyuz, böyle bir babam olduğu için her zaman gurur duyacağım. Sanat yaşantısı zaten herkes tarafından bilinir. Allah rahmet eylesin" dedi.

Kılınan cenaze namazının ardından Efe Arseven ve beraberindekiler, Turgut Arseven’in tabutunu cenaze arabasına taşıdı. Usta sanatçının cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecek.

Turgut Arseven

1 Ocak 1947 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Turgut Arseven, 1986 yılında ‘Milyarder’ isimli filmde Şener Şen, Münir Özkul, Adile Naşit gibi önemli isimlerle birlikte rol aldı. Sevilen dizilerde ve televizyon filmlerinde de rol alan Arseven, Şehir Tiyatroları’nda görev yaptı ve çok sayıda tiyatro oyununda rol aldı.