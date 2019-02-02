Edinilen bilgilere göre, Mardin’de gece saatlerinde bir kamu binasına girerek bilgisayar çalan A.A., Artuklu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen sıkı takip sonucu yakalandı. İşlemlerinin ardından Mardin Adliyesine çıkarılan zanlı, tutuklanarak Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'ne sevk edildi.
Mardin'de hırsızlık zanlısı kıskıvrak yakalandı
02.02.2019 - 17:55 | Son Güncelleme: 02.02.2019 - 17:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mardin’de bir kamu binasından hırsızlık yaparak bilgisayar çalan zanlı, jandarma ekiplerinin sıkı takibi sonucu kıskıvrak yakalandı.
Etiketler : Mardin,
601949 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/601949.aspx
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