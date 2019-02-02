Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusyanın Kerç Boğazında, 21 Ocak'ta iki geminin yakıt transferi yaptıkları sırada alev alması ardından patlama meydana geldi. Olayda, Maestro adlı geminin ikinci makinisti olan Sinan Elik kayboldu. Ordu'nun Ünye ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi'nde yaşayan Sinan Elik'in ailesi, günlerdir çocuklarından bir haber alamazken, 3 aylık hamile eşi Hüzeyme Elik (23) çaresiz bir şekilde bekliyor. Elik, "Eşim 13 gündür bulunamadı. Ben istiyorum ki, sesimi bir yerler duysun. Cumhurbaşkanımız, Dışişleri Bakanımız sesimi duysun. Sinan arkasında 1,5 yaşında oğlunu ve karnımdaki bebeğini bıraktı. Ben ne yapacağımı bilmiyorum" dedi.

EN SON OĞLUNUN RESMİNİ İSTEMİŞ

Eşi ile en son olaydan 1 saat önce görüştüğünü belirten Hüzeyme Elik, "Benden oğlunun resmini istedi onu attım. Hatta o resmi olaydan sağ kurtulan birine göstermiş. Yangından kurtulanlarla da görüşemiyorum. Eşim işine aşık biriydi. Çocuğu olduktan sonra istemeyerek çalışmaya gidiyordu ama o zamana kadar isteyerek giderdi" diye konuştu.

Baba Mevlüt Elik ise, bir an önce gemiye girilip, arama kurtarma çalışmaların devam edilerek, bir haber gelmesini beklediklerini söyledi. Gözü yaşlı anne Ayşe Elik'te çaresizce gelecek haberi beklediklerini kaydetti.