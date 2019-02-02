Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Mersin-İstanbul seferini tamamladıktan sonra genel bakım için İkitelli'ye doğru hareket eden Hidayet Ş. yönetimindeki yolcu otobüsü, seyir halindeyken Metris Kavşağı mevkiinde bilinmeyen bir nedenle alevlere teslim oldu. Şoför otobüsü durdurmaya çalışırken, freni boşalan otobüs bir süre sonra kendiliğinden durdu. Otobüsün kapısını arıza sebebiyle açılmadı. Şoför ve beraberindeki üç kişi şoför koltuğunun yanındaki pencereden kendilerini dışarıya attı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken şoför Hidayet Ş., yangının otobüsteki kahve makinesinden kaynaklı olduğunu belirtti. Kullanılamaz hale gelen otobüs çekiciyle bölgeden kaldırıldı. Trafik bir süreliğine tek şeritten devam etti. Araç kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü.