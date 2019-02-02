Alınan bilgiye göre, Millet Caddesi üzerinde bir apartmanın üçüncü  katında yalnız yaşayan 80 yaşındaki Sebahad Uludağ, dün akşam mutfakta  rahatsızlanarak sırtüstü düştü. Sağlık sorunları bulunan yaşlı kadın, düştüğü  yerde yaklaşık 24 saat hareketsiz bekledi. Ayağa kalkmaya çalışan Uludağ,  girişimlerinde başarısız olunca durumu kendisini arayan kardeşi Mehmet Arık'a  iletti. Eve gelerek kapıyı açmaya çalışan Arık ve komşuları, daha sonra polis ve  itfaiyeye bilgi verdi.

 

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye erleri, kurtarma merdiveniyle  apartman dairesine levye ile açtıkları pencereden girdi. Kapının açılmasıyla eve  giren sağlık ekipleri, yaşlı kadına ilk müdahalede bulundu. Uludağ, daha sonra  sağlık ekipleri ve yakınlarının yardımıyla sedye ile apartmandan çıkartılarak  ambulansla İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesine götürüldü.

Kardeşi Mehmet Arık, "Dün akşam düşmüş. Allah'tan yangın çıkmamış.  Ocakta, ateşte yemek varmış, öyle kalmış." dedi.