Karahisar istikametinden Tavas yönüne ilerleyen Ali Erdemli'nin kullandığı minibüs, Yaka Mahallesi Bağlar mevkisinde sepetli kamyonete çarptı. Bakım için sepette bulunan işçi Harun Kunaç (24) çarpmanın etkisiyle yere düştü.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri, Kunaç'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kunaç'ın cesedi Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazada yaralanan sürücü Erdemli ve araçtaki Mehmet Ali Doğan, ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.