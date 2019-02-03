Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı iç ve kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle güneyli yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu (Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor) 12
İstanbul: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 15
İzmir: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 18
Adana: Az bulutlu 8
Antalya: Az bulutlu 18
Samsun: Az bulutlu 16
Trabzon: Parçalı bulutlu 14
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu (Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor) -1
Diyarbakır: Az bulutlu 12