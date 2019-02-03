Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Çavdarhisar - Kütahya 4. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yılmaz Karaca yönetimindeki 43 SD 218 plakalı otomobol direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole tdevrildi.

Kazada, Yılmaz Karaca olay yerinde hayatını kaybederken, araçta yolcu olarak bulunan Mehmet Parlak ve Zehra Koç yaralandı.yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.