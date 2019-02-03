Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, 17 yaşındaki S.A. isimli genç kız, 2012 yılında kaybolan annesi Seher Okusal’ın bulunması için bir televizyon programına katıldı. Katıldığı programda 2011 yılından beri annesinden haber alamadığını söyleyen S.A., annesinin kaybolmadan önce son olarak dayısı Mevlüt O. (30) ile görüldüğünü iddia etti. Genç kızın televizyon programında anlattıkları sonrasında harekete geçen Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, genç kızın ifadesi doğrultusunda olayla ilgili inceleme başlattı. Ekipler, birçok kişiyi tanık olarak dinledi. Tanıklar Seher Okusal’ın en son kardeşi Mevlüt O., babası Hayrettin O. ve M.N. isimli bir şahısla görüştüğünü iddia ederken, Mevlüt O.’nun eski eşi M.G. ise Seher Okusal’ı eski eşinin öldürdüğünü iddia etti.

Tanıkların ifadeleri neticesinde Okusal’ın en son kardeşi Mevlüt O.’nun evinde olduğunu tespit eden polis, Mevlüt O., Hayrettin O. ve M.N.'yi gözaltına aldı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne getirilen baba Hayrettin O. ve M.N. serbest bırakılırken, Mevlüt O. ifadesinde ablasını öldürdüğünü itiraf etti. Mevlüt O.’nun ifadesinde ablasının kaybolduğu yıl alkollü bir şekilde evine geldiğini ve bu sebepten dolayı aralarından tartışma çıktığını söylediği öğrenildi. Çıkan tartışmada iteklediği ablası Seher Okulsal’ın kafasını duvara çarpması sonucunda hayatını kaybettiğini söyleyen Mevlüt O.'nün öldüğünü fark ettiğinde ise çöp poşetine koyarak bir süre evinin yanında bulunan derede sakladığını iddia ettiği öğrenildi.

Ablasını bir süre derede sakladıktan sonra Gebze ilçesi Cuma köyü yakınlarında ormanlık bir araziye gömdüğünü iddia ettiği öğrenilen Mevlüt O., tamamlanan işlemlerinin ardından Gebze Adliyesine sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan savcılık koordinesinde Mevlüt O.’nun ablasının cesedini bıraktığını iddia ettiği ormanlık alanda arama çalışması başlatılacağı öğrenildi.