Yeşil Cami Mahallesi’nde, babasından ayrılan annesi Gülcan Ulutaş ile birlikte yaşayan Açık Lise 2'nci sınıf öğrencisi Fatma K., annesiyle yaşadığı tartışmanın ardından evden ayrıldı. Anne, 2 gündür arayıp bulamadığı kızının hayatından endişe ettiğini belirterek polise başvurdu. Polis, Fatma K.'nin bulunması için çalışma başlattı.
16 yaşındaki Fatma'dan 2 gündür haber alınamıyor
03.02.2019 - 13:29 | Son Güncelleme: 03.02.2019 - 13:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'nın İznik ilçesinde, 2 gün önce annesiyle tartışıp evden ayrılan Fatma K. (16), geri dönmedi. Annesi Gülcan Ulutaş, kızının bulunması için polise başvurdu.
Kaynak: DHA
Etiketler : kayıp,Fatma,Bursa,
602095 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/602095.aspx
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