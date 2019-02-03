Kaza, öğle saatlerinde, D-100 Karayolu Beylikbağı mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametinde 2 hafif ticari araç ile 4 otomobilin çarpıştı. Yol ulaşıma kapanırken, ihbar üzerine olay yerine 112 Acil ve polis ekipleri geldi. 112 Acil ekipleri yaralılara müdahalede bulundu. Kazada hafif yaralanan 5 kişi, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Ulaşım yan yollardan sağlanırken, araçların yoldan kaldırılmasıyla yol ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Gebze'de 6 araç çarpıştı: 5 yaralı
03.02.2019 - 15:09 | Son Güncelleme: 03.02.2019 - 15:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, D-100 Karayolu'nda 6 aracın çarpıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde, D-100 Karayolu Beylikbağı mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametinde 2 hafif ticari araç ile 4 otomobilin çarpıştı. Yol ulaşıma kapanırken, ihbar üzerine olay yerine 112 Acil ve polis ekipleri geldi. 112 Acil ekipleri yaralılara müdahalede bulundu. Kazada hafif yaralanan 5 kişi, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: DHA
Etiketler : kaza,Gebze,trafik kazası,
602119 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/602119.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER