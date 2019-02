Türkiye Gazetesi

Kaza, TEM otoyolu Hendek gişeleri Çakallık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan M.E. idaresindeki 34 ACN 238 plakalı motosiklet ile H.Ç. idaresindeki 07 BLS 43 plakalı motosiklet çarpıştı. Kaza sonrasında aynı istikamette seyir halinde olan araçlar kaza yapan motosikletlere çarpmamak için yavaşladı. İddiaya göre yavaşlayan araçlara 46 NK 157 plakalı tır çarptı. Çarpmanın etkisiyle 2’si motosiklet olmak üzere toplamda 9 araç birbirine girdi. Zincirleme kazada M.E, B.K., H.Ç., S.K., O.K, M.V., V.V. ve E.Ç. isimli 8 kişi yaralandı. Kazazedeler kazanın şokunu bir süre üzerlerinden atamadı.



Meydana gelen kaza bölgesinden geçmekte olan sağlık ekipleri kazayı görerek yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yaralılar Hendek Devlet Hastanesi ve Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kazanın yaşandığı bölgede trafik bir süre durma noktasına geldi. Kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normal seyrine dönerken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.