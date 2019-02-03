Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, araçlarıyla Bursa'dan gelen 4 kişi Kozpınar köyündeki ormanlık alana gezmeye gitti. Bir süre sonra gezi ekibinin aracı çamura saplandı. Ormanda mahsur kalan vatandaşlar yardım talebinde bulundu. Yaklaşık 5 saat ormanda mahsur kalan şahısları AKUT Bozüyük ve jandarma ekipleri düzenledikleri başarılı operasyonla kurtardı. Güvenli bölgeye alınan 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan konuyla ilgili AKUT’tan yapılan açıklamada, “AKUT Bozüyük ekibimiz, Kozpınar köyü ormanlık alanda mahsur kalan 4 vatandaşımızı bulundukları yerden kurtarmış ve güvenli alana nakletmiştir” denildi.