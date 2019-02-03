Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarayköy Belediyesi tarafından bu yıl 35'incisi düzenlenen Geleneksel Deve Güreşleri Festivali yaklaşık 10 bin kişinin katımıyla Yıldıztepe Demircidere mevkiindeki sahada yapıldı. Güreşler için İzmir, Çanakkale, Aydın, Muğla, Denizli, Balıkesir ve Antalya'dan 130 deve getirildi. Deve güreşlerinin yapıldığı arena çevresindeki yamaçlarda, vatandaşlar traktör römorklarında mangal keyfi yaptı. Güreşten sonra sahibinin elinden kurtulan bir deve, kaçarak arenayı çevreleyen tel örgülere takıldı. Telden kurtulmak için çaba harcayan deve ortalığı birbirine kattı. Vatandaşlar deveden kaçarken yere düştü. Saha görevlileri deveyi yakalayıp, götürdü.

AK Parti'li Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, ilçede deve güreşlerinin yaklaşık 300 yıldır yapıldığını belirterek, "Biz belediye olarak bu kültürel faaliyeti 35 yıldır düzenliyoruz. Geleneksel Deve Güreşleri Festivali'ni on binlerce seyirciyle, cazgırlarla, zurnacılarla, davulcularla hep beraber manilerle güzel bir şekilde gerçekleştiriyoruz" dedi. Festival sonunda dereceye giren deve sahiplerine kupaları verildi.

DEVELER ARENADA, İZLEYENLER YAMAÇLARDA BİRBİRİNE GİRDİ

Deve güreşleri sürdüğü sırada, yamaçta piknik yapan iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma, bir anda kavgaya dönüştü. Yaklaşık 20 kişinin birbirine yumrukla saldırdığı olaya jandarma ekipleri biber gazı ve jopla müdahale etti. Grupların ayrılmaması üzerine jandarma havaya tabancayla ateş etti. Yapılan müdahale sonrası jandarma ekipleri kavgaya karışan 13 kişiyi gözaltına aldı. Soruşturma sürdürülüyor.