Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Hayatımız teknolojiyle büyük oranda kolaylaşıyor ama aynı zamanda yalnızlaşıyoruz. Büyük şehirlerde yaşayanların imkânları çoğalırken sıkıntıları ve mutsuzluğu artıyor. Buna bir de soğuk ve kapalı havaların getirdiği ruh hâli eklendiğinde mutsuzluk ve güçsüzlük hâli büyüyor, tükenmiş hissedenlerin sayısı artıyor. Elbette bütün problemleri çözmez ama insanın kendisini sağlıklı, güçlü ve mutlu hissetmesine yardımcı olacak besinler var. Bir yiyeceği tükettiğinizde içinizin ferahladığını, modunuzun değişip yüzünüzün güldüğünü hisseder misiniz hiç? Çoğu zaman bunu bilinçsizce yaşarız ama fark ettiğimiz de olmuştur mutlaka... Acıbadem Bakırköy Diyet Uzmanı Ayça Güleryüz, mutlulukla besinler arasındaki ilişkiyi anlattı, mutluluk veren besinleri sıraladı.

YUMURTA: Yumurta, ruh hâlinizi düzeltmeye yardımcı omega-3 yağ asitleri, çinko, B vitaminleri ve iyodür ile yüklü olan, aynı zamanda protein dolu bir besin. Kişiyi uzun süre tok ve enerjik tutuyor. Özel bir sağlık durumu olmayan kişilerin tüketeceği günde 1 adet yumurta, mutluluk verirken, zayıflamaya da yardımcı oluyor. Haşlıyorsanız sarısı etrafında gri halka oluşmamasına, tavadaysa yağın yanmamasına dikkat.

MUZ: Muz, ruh hâlinizi düzenlemeye yardımcı olan seratonin üretimini sağlayan amino asit triptofan içeriyor. Yapılan çalışmalarda muz iyi bir mutlu edici besin olarak kabul ediliyor. 1 porsiyonu 1 küçük boydur. Büyüklerin yarısını yemeli.

ISPANAK: Ispanak, depresyonu hafifleten ve yorgunluğu azaltan folik asit içeriyor. Ispanağı pişirirken çok uzun süre ocakta tutmamaya özen gösterin, pişerken kapağı çok sık açmayın ki vitamin ve mineralleri kaybolmasın. Ispanağı çiğken salatalarınıza doğrayarak vitaminlerden daha yüksek oranda yararlanabilirsiniz.

KABAK ÇEKİRDEĞİ: Kabak çekirdeği triptofanın en iyi gıda kaynaklarından biri. Triptofan da sakinleştirici bir etkiye sahip olup hem rahatlatıyor hem de seratonin salgılanmasına yardımcı olarak mutluluk veriyor. Bir porsiyon bir küçük avuçtur. Fazla kaçırırsanız kilo alıp mutsuz olabilirsiniz, dikkat.

SOMON: Somon, ruh hâlini iyileştiren ve depresyonla mücadele edebilen omega-3 yağ asitleriyle dolu. Somonu kızartmadan fırında veya ızgara olarak tercih ederseniz daha sağlıklı olacaktır. Haftada en az 3 gün balık yiyerek hem omega-3 alabilir hem de mutlu olmaya bir adım atabilirsiniz.

KURU FASULYE: Haftada en az 2 gün kuru fasulye tüketmek hem enerjinizi yükseltebilir hem de zengin lif içeriği sayesinde uzun süre tok hissetmenizi sağlayarak zayıflamanıza yardımcı olabilir.

KIRMIZI MEYVELER: Çilek, dut, böğürtlen gibi kırmızı meyveler artan depresyonu azaltır. Küçük taneli meyveleri günde 1 çay bardağı yiyin.

ZERDEÇAL: Doğu Asya mutfağında kullanımıyla bilinen sarı baharat, ruh hâlini iyileştiren ve depresyonla mücadele eden kurkumin içeriyor. Her gün 1 tatlı kaşığı alımının hem mutlulukla hem de sağlıkla oldukça yüksek bir bağlantısı var. Özellikle kış sebzeleri olan karnabahara, pırasaya veya lahana yemeğine oldukça yakışan baharatı aynı zamanda, yumurtanızda veya salatalarınızda kullanabilir, yoğurdunuzun içine ilave edebilirsiniz.

ÇİKOLATA AMA BİTTER: Koyu çikolata, iyi bir antioksidan kaynağı. Aynı zamanda stres hormonu olarak da adlandırılan kortizol seviyelerini de düşürüyor. Tatlı isteğinizi diğer tatlılara oranla daha hızlı keserken kişiyi de mutlu ediyor. Tabii bir kare bitter çikolatayla yetinmek kaydıyla. Kalori değerlerine dikkat. Kakaosu yüksek olanın kalorisi de çoktur.