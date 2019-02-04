Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Nurettin Atak'ın (50) kullandığı 19 AAJ 536 plakalı kömür tozu yüklü tır, Erzincan-Sivas kara yolu Sakaltutan Geçidi'ndeki rampadan inmesinin ardından lastiği patlayarak alev aldı.

Durumu fark eden Atak, aracı güvenli alana çektikten sonra çekiciyi dorseden ayırarak polis ve itfaiyeye haber verdi.

Erzincan Bölge Trafik Müdürlüğü ekipleri, kara yolunun bir şeridini trafiğe kapatarak önlem aldı.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle araçta hasar meydana geldi.

Atak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekiplerin yangına zamanında müdahale ettiğini belirterek, "Çorum'dan yüklediğim kömür tozunu Erzurum'a götürmek üzere yola çıkmıştım." dedi.