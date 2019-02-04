Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığındaönemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 13
İstanbul: Parçalı bulutlu 16
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 20
Bursa: Parçalı bulutlu 18
Adana: Parçalı ve az bulutlu 20
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 19
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 17
Trabzon: Parçalı bulutlu 15
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 1
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 13