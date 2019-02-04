Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, arkadaş oldukları öğrenilen M.C. ve B.Y. isimli Sakaryasporlu iki kadın taraftar, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Sakaryaspor-Hacettepe Spor maçını izlemek için Yeni Sakarya Atatürk Stadı'na geldi. İki arkadaş maçı izledikleri esnada ismi henüz öğrenilemeyen bir kadın taraftarla tartıştı. Tartışma diğer taraftarların araya girmesiyle büyümeden son buldu. Maçın bitiminde stattan ayrılan M.C. ve B.Y., kimliği henüz belirlenemeyen başka bir kadın tarafından bıçaklanarak yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yaralılar Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, gözaltına alınan kadının emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.