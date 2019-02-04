Kadıköy Bostancı açıklarında gece saat 03.27 sıralarında karaya oturan tekneden gelen yardım çağrısı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Teknede mahsur kalan 17 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılarak Bostancı Sahili'ne çıkarıldı. 