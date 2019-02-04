Kadıköy Bostancı açıklarında gece saat 03.27 sıralarında karaya oturan tekneden gelen yardım çağrısı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Teknede mahsur kalan 17 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılarak Bostancı Sahili'ne çıkarıldı.
Kadıköy'de karaya oturan teknede mahsur kalanları Sahil Güvenlik kurtardı
04.02.2019 - 11:54 | Son Güncelleme: 04.02.2019 - 12:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kadıköy Bostancı açıklarında karaya oturan teknede bulunan 17 kişi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Kadıköy,Bostancı,Sahil Güvenlik,
602310 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/602310.aspx
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