Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ö.A., ve avukatları katıldı. Ö.A., savunmasında otlatmaya götürdüğü koyunlarını öldürdüğü Ö.H.,'nin köpeğinin rahatsız ettiğini ve bu nedenle birkaç kere tartıştıklarını ileri sürerek öldürmek amacıyla ateş etmediğini söyledi.

Cumhuriyet savcısının mütalaasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Ö.A.,'yı "kasten öldürme" suçundan müebbet, 2 kişiyi yaraladığı için "kasten öldürmeye teşebbüs"ten de 20 yıl hapis cezasına çarptırdı.