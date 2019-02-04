Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Balıkesir Adliye binasında henüz bilinmeyen bir nedenle gaz sızıntısı meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevkedildi. Zehirlendiği belirtilen 17 kişi hastaneye kaldırıldı. Balıkesir Valisi, Emniyet Müdürü ve Belediye Başkanı' nın olay yerine gelerek incelemelerde bulunduğu bildirildi.