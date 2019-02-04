Balıkesir Adliye binasında henüz bilinmeyen bir nedenle gaz sızıntısı meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevkedildi. Zehirlendiği belirtilen 17 kişi hastaneye kaldırıldı. Balıkesir Valisi, Emniyet Müdürü ve Belediye Başkanı' nın olay yerine gelerek incelemelerde bulunduğu bildirildi.
Balıkesir Adliyesi'nde gaz sızıntısı: 34 kişi zehirlendi
04.02.2019 - 12:54 | Son Güncelleme: 04.02.2019 - 13:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Balıkesir Adliyesi'nde gaz sızıntısı meydana geldi. Vali Ersin Yazıcı yaptığı açıklamada, 34 kişinin zehirlendiğini 4'ünün durumunun ağır olduğunu söyledi.
Kaynak: DHA
Etiketler : balıkesir adliyesi,gaz sızıntısı,
602322 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/602322.aspx
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