Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kocaeli Gebze’de 2012 yılında kaybolan Seher Okusal, 7 yıldır her yerde aranıyordu. Müge Anlı’nın ele aldığı kayıp dosyasında canlı yayında bir itiraf geldi. Seher Okusal’ın erkek kardeşi M.O.’nun eski eşi gizli tanıklık ederek Müge Anlı’ya her şeyi itiraf etti. “M.O, Seher’i öldürüp ormanlık alana attı” dedi.

Programda yapılan bu itirafın üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğünün, M.O.’yu gözaltına aldığı ve M.O’nun polise verdiği ifadesinde 7 yıldır sakladığı cinayeti itiraf ettiği bilgisi verildi. Ayrıca M.O.’nun ablası Seher Okusal’ı öldürdükten sonra Gebze’de ormanlık alana attığını söylediği aktarıldı.

Polis ekipleri tarafından katil zanlısına yer gösterme yaptırıldıktan sonra bölgede kadavra köpeği ile ceset arama çalışmaları başlatıldı.