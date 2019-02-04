Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi 8 Şubat Mahallesi'ndeki oturan Seydi (65) ve eşi Hanım Kılıç (65) çiftinden haber alamayan komşuları durumu polise bildirdi. Eve gelen ekipler, yaşlı çiftin cansız bedenleri ile karşılaştı. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldükleri tespit edilen çiftin cenazeleri otopsi işlemleri yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Cenazeler otopsinin ardından Şanlıufa’nın Bozava ilçesine bağlı Örgülü Mahallesi'nde toprağa verilecek.
Yaşlı çift sobadan sızan gazdan zehirlenerek öldü
04.02.2019 - 15:46 | Son Güncelleme: 04.02.2019 - 15:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Gaziantep,Şehitkamil,Seydi Kılıç,Hanım Kılıç,
602352 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/602352.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER