Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay öğle saatlerinde kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ 1.Oteller Bölgesi'nde meydana geldi. Oturdukları binanın çatı katındaki kar kütlesinin altında kalan 2 genç kızı kurtarmak isteyen çok sayıda vatandaş düşen ikinci kütlenin altında kaldı. Yaklaşık 20 dakikalık çabanın ardından karın altından kurtarılan Ercan Sargın ve arkadaşı Oğuzhan Başaran yaşadıkları korku dolu anları anlattı.

Bursa Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Ercan Sargın olay sırasında kayak yaptıklarını, binanın önünden geçerken oturan kızları fark ettiklerini, buradan geçtikten saniyeler sonra kar kütlesinin kızları altına aldığını ifade ederek, "Biz kayak yaparak PTT binasının önünden geçtik. O sırada sonradan isimlerinin Yağmur ve İlknur olduğunu öğrendiğimiz 2 kız binanın önünde oturmuş sohbet ediyordu.

Biz geçtikten birkaç saniye sonra kar kütlesi büyük bir gürültü ile 2 kızı altına aldı. Kızların bir anda yok olduğunu fark edince hemen olay yerine gittik ve etraftan da yardım istedik. Biz kızları kurtarmaya çalışırken ikinci defa bir gürültü koptu ve biranda hareketsiz kaldık. Üzerimize kar kütlesi düşmüştü. Ben 20 dakika kurtarılmayı bekledim. Kardeşim, Akın arkadaşım ve vatandaşların çabasıyla kurtarıldık. Olayda herhangi bir tabela ya da uyarı yazısının olmaması bana göre bir ihmaldi. Ama biz yine de kimseyi suçlamak istemiyoruz” dedi.

Olay sırasında beline kadar kar altında kaldığını belirten Oğuzhan Başaran ise kar altında kalanların olay yerindeki vatandaşlar tarafından çıkarıldığını ifade etti. Başaran, “Biz arkadaşlarla kayarken olay oldu. Kızları kurtarmaya çalışırken ikinci kere düşen kütlenin altında çok sayıda vatandaş kaldı.

Bir ihmalden söz etmek ne kadar doğru bilmiyoruz ama bu olay her sene meydana geliyormuş. Fakat halen bir tedbir alınmış değil. Kar düşme tehlikesi olan yerlerde herhangi bir tabela ya da uyarıcı levha konulabilir. Çok şükür can kaybı yok ama böyle şeylerin bir daha yaşanmasını istemeyiz. Olay yerinde kurtarma çalışmalarında jandarma bize yardım etti. Diğer ekipler sonradan geldi” ifadelerini kullandı.