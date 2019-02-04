Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Kaymakçı Mahallesi'nde aynı evde yaşayan gelin Keriman Aracı (43) ile kayınvalidesi Feruzan Aracı (67) henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Bıçaklı kavgaya dönüşen olayda, Feruzan Aracı 8 yerinden bıçak darbesi aldı.

Komşuların ihbarı üzerine eve gelen 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri, Feruzan Aracı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ödemiş Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Feruzan Aracı'nın cesedi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



Keriman Aracı ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı